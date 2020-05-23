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محافظات

السيسي يكرم شهيدة الجيش الأبيض بطنطا.. وأسرتها: وسام على صدورنا | صور

السبت 23/مايو/2020 - 05:48 م
الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم شهيدة الجيش الأبيض بطنط
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احمد علي
سلم الدكتور مجدي سبع، مساء اليوم  رئيس جامعة طنطا هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أسرة الممرضة ابتسام العمروسي، شهيدة الجيش الأبيض، التي اصيبت بفيروس كورونا وتوفيت إثره وذلك تكريما لها وتخليدا لذكراها الطيبة، ولبطولاتها بجانب زملائها من الجيش الأبيض، في خدمة المرضى المصابين بـ "كورونا".

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وكانت " العمروسي"  تعمل في العيادة الشاملة بقسم الجلدية التابع لمستشفيات جامعه طنطا، وتم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى صدر المحلة للعلاج.

في المقابل اثني رئيس جامعه طنطا علي دورها الريادي في رعايه المرضي لافتا بقوله " ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويرفع عنا البلاء في وباء كورونا".

واعربت اسره " العمروسي " المكونه من أطفالها وشقيقتها عن سعادتهم لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي وإرساله باقات الورود والوسام وبرقيه نصيه لشكر افراد اسره الشهيده والتأكيد علي مباركه تضحياتها خلال مشاركتها طوال فتره العمل العلاجي الصحي في رعايه المرضي.

ووجهت أسرة العمروسي كل التحيه والتقدير لرئيس الجمهورية بقولهم " شكرا رئيس الجمهورية تكريمكم لابنتنا الراحله وسام علي صدورنا" .
السيسي يكرم شهيدة الجيش الأبيض بطنطا.. وأسرتها: وسام على صدورنا | صور
السيسي يكرم شهيدة الجيش الأبيض بطنطا.. وأسرتها: وسام على صدورنا | صور
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