شهداء الجيش الأبيض.. السيسي يكرم أسرة الدكتور ممدوح السيد بسوهاج.. وابنه: لفتة طيبة من الرئيسي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق إسعاف السابق بمحافظة سوهاج الذي توفي بمستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.





وتسلم هدية رئيس الجمهورية بالقاهرة صديق الشهيد محمد فتحي عبدالله، ليسلمها الي اسرته بمدينة سوهاج، وتسلمت الأسرة الهدية اليوم بحضور مدير مرفق إسعاف سوهاج الحالي ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ووجه فتحي، الشكر للرئيس الجمهورية واصفا تكريم رئيس الجمهورية بانه سابقة لم تحدث من قبل وانها اثلجت صدور اسرة الدكتور ممدوح، وخففت عنهم الم الفرق.

وقال عبد الله ممدوح، ابن الشهيد، انه تسلم في تمام العاشرة صباحا هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقدم الشكر للرئيس السيسي علي تلك اللفتة الطيبة.

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وأضاف أن والده تلقي أوجه الرعاية الطبية اللازمة، عقب إصابته بكورونا وأن الدولة لم تبخل عليه بشيء، وكان يتحدث اليهم في الهاتف بشكل مستمر، وكان يشيد بمستوى الرعاية الطبية.

وأكد "عبدالله"، أن والده كان دائم الشكر لله وكان محبا للخير وان وفاته كانت فاجعة لهم لكنه إرادة الله، وأكد أن تكريم الرئيسي السيسي لهم ستظل باقية في ذاكرتهم على مر الأيام.