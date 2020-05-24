شاهد .. الفئة السادسة من BMW GT 2021 قبل التدشين

شوهد مؤخرا النموذج أولي للفئة السادسة GT 2021 المحدثة من بى ام دبليو أثناء اختباره بتمويه خفيف، وهذا يؤكد على استعداد الشركة المصنعة لتدشينها رسميا .

الفئة السادسة GT من بى ام دبليو ستحصل أيضًا على مصابيح أمامية جديدة، ومصابيح نهارية أكثر حداثة، في حين أن الشبك الأمامي أكبر من ذي قبل، ولكن ليس كبيرًا للغاية.

واحتفظت السيارة GT بمصابيحها الخلفية القديمة، ونحن في الواقع فضوليين حول ما ستكون عليه الرسومات الجديدة للمصابيح الخلفية، لأنها تبدو حادة جدًا، هل يمكن أن تصبح على شكل عصا الهوكي المقلوبة .

اما داخليا نتوقع أن تحصل السيارة بى ام دبيلو على شاشة نظام ترفيهي أكبر، وبعض القطع الجديدة، وربما أجهزة قياس رقمية حديثة، أما بالنسبة للمحرك، فنعتقد أن يحصل على بعض التحسينات، مثل تقنية هجينة خفيفة، وإضافة بطارية ثانية ومولد بدء 48 فولت.

وسيتم الكشف عن كل من الفئة السادسة GT والفئة الخامسة المحسنة الأسبوع المقبل، 27 مايو تحديدًا في حدث بكوريا .