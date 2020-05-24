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محافظات

بالتزامن مع عيد الفطر المبارك .. محافظ سوهاج يناشد المواطنين بالبقاء في منازلهم

الأحد 24/مايو/2020 - 12:40 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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خالد رياض
وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ للحفاظ على صحة المواطنين.


وأضاف المحافظ أن الإجراءات تتم ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن إغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.


وناشد "الفق"، المواطنين بالبقاء في منازلهم هذا العيد حرصا على صحتهم وسلامتهم للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا الي أنه تم توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الاساسية.

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واكد المحافظ علي توفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، كما سيتم تكثيف الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والاسعار.

 

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