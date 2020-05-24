كورنيش النيل بدون مواطنين في أول أيام العيد بسوهاج.. صور



خلا كورنيش النيل بمدينة سوهاج ، من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تطبيق قرار غلق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأغلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، طريق كورنيش النيل الشرقي كاملا أمام المواطنين وأمام السيارات، وتم نشر العديد من التمركزات الأمنية علي الطريق وتم إغلاق الحارات الجانبية المؤدية للطريق.





كما تم إغلاق كورنيش النيل الغربي، وتم السماح بمرور السيارات في حارة واحدة باتجاه الجنوب، وبدت المنطقة خالية من المواطنين باستثناء حركة قليلة من السيارات، وتم منع تواجد أي من المواطنين على الكورنيش.

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من جانبه وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن أغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، ومتابعة أغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.





وناشد "الفقي"، المواطنين بالبقاء في منازلهم هذا العيد حرصا على صحتهم وسلامتهم للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا الي أنه تم توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الاساسية، وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، كما سيتم تكثيف الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والأسعار.