وزارة الأوقاف تعلق على فيديو «نبروه» المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الأوقاف علاقتها بما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور شيخ يهرول مُرتديًا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي.



وأكدت الوزارة على لسان الشيخ طه زيادة، مدير أوقاف الدقهلية ، أن هذا الشخص ليس له علاقة بالأوقاف لا إمامًا ولا خطيبًا، وإنما بالتحري تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه "محمود مجدي العشري"، وتم إخطار الجهات المعنية بذلك هذا للعلم والإحاطة. المعنية





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كما كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور على الله الجمّال أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد ٦ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٠م ، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.





وقرر وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة الجمعة: حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس .



