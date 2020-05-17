قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن صلاة العيد .. تعرف عليه

أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه بعد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ببث صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة والسماح لجميع مساجد الجمهورية عبر مكبرات الصوت لن نسمح بإقامة صلاة العيد بالمساجد أو الساحات او حتى أمام المسجد لأن ذلك يعد مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي





بشأن منع التجمعات ، أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف ، بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورونا وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار .





وأضاف طايع ل " صدى البلد " ان تعليمات غلق المساجد للأئمة والعمال مستمرة وتم التنبيه علي الجميع بعدم فتح المسجد أو تركه مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد عبر المكبرات وأن أي مخالفة لهذه التعليمات سيتم إنهاء الخدمة فورا دون تردد .





وأوضح طايع انه طبقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء يتم دراسة فتح دور العبادة تدريجيا من منتصف شهر يونيو القادم حيث يجري حاليا دراسة الأمر بين وزير الأوقاف وأجهزة الدولة لوضع الطريقة المناسبة لذلك حفاظا على رواد المساجد من عدوى فيروس كورونا





وكانت وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بحضور نحو 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية ، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر على ان يتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية .





وقالت وزارة الأوقاف أنه سيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد ، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات ، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد ، و تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات ، أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورونا وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .





وأكدت الوزارة على ضرورة الإلتزام ببيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة ، وكصلاة أي ركعتين ، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى ، وحثنا على ذلك ، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله (عز وجل) بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها .



