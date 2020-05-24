عيد الفطر.. محافظ قنا يهدى مرضى مستشفيات الحميات والصدر أدوات مكافحة العدوى

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفيات الحميات بنجع حمادي والصدر والحميات بمدينة قنا، مرتديًا ملابس التعقيم، لتهنئة المرضى بعيد الفطر المبارك، مقدمًا خلالها هدايا عينية للمرضى وشنط أدوات مكافحة العدوى.





رافقه خلال الزيارة كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.







بدأ محافظ قنا والوفد المرافق له جولته، بزيارة المرضى بمستشفيات الحميات بمدينة نجع حمادي ثم مستشفيات الحميات والصدر بمدينة قنا، داعيًا الله أن يكتب لهم الشفاء العاجل، وموجهًا بتوفير سبل الراحة الكافية للمرضى.





هنأ الداودي، الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات وقدم الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود في رعاية المرضى، كما جدد تهنئته لأهالي المحافظة والشعب المصري والأمة العربية والاسلامية، متمنيًا من المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.





أوضح محافظ قنا، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن خلال فترة العيد، و وجه المسئولين بالمتابعة الدورية لتطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة العيد.

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