خوفًاً من كورونا.. الهدوء يسود شوارع قنا في أول أيام عيد الفطر.. صور

تشهد شوارع قنا الرئيسة والفرعية، حالة هدوء تام في أول أيام عيد الفطر المبارك، واختفاء شبه تام للمواطنين في الشوارع، كالتزام ذاتي من المواطنين لتعليمات الدولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

كما خلت المتنزهات والحدائق العامة والأماكن المحيطة بها، من أي تواجد للمواطنين، بعد إغلاقها تمامًا بداية من الأمس، ضمن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة.

فيما تشهد الميادين الرئيسية، تواجد مكثف لدوريات أمنية، لمتابعة انضباط الحالة الأمنية ومنع أي تجمعات محتملة للمواطنين.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تم غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ووجّه محافظ قنا، الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قررها رئيس مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك لاسيما غلق كافة المحال التجارية والكافتريات واقتصار خدمات المطاعم علي توصيل الطلبات للمنازل، ومتابعة تطبيق اجراءات حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 6 صباحًا.