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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة مع توك توك بنجع حمادى

الأحد 24/مايو/2020 - 09:03 ص
إصابة 7 اشخاص فى
إصابة 7 اشخاص فى تصادم سيارة مع توك توك بنجع حمادى
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يوسف رجب

أسفر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع توك توك بطريق الأربعين فى نجع حمادى، عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور متنوعة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك، بطريق الأربعين، نتج عنه إصابة كل من :عبدالرحمن عبدالمنعم ابراهيم  40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج ، محمود عبدالعاطى محمد 21 عاما كدمات و سحجات بالجسم.

و إصابة كل من: شعبان مقابل جابر 17، اشتباه ما بعد الارتجاج، و شقيقه أمجد 15 كدمات و سحجات بالجسم، عدلى عبدالعاطى محمد 17 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وليد أحمد جابر 18 عاما.

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من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بـ 5 سيارات اسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى بهجورة" نجع حمادى العام".

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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