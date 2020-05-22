مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم على زراعى قنا

أسفر حادث تصادم بين سيارة ملاكى و سيارة نقل أموال، عن مصرع ربة منزل وإصابة 8 آخرين، بطريق قنا- دشنا الزراعى، أمام قرية القناوية.





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تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق قنا- دشنا الزراعى، أمام قرية القناوية، بين سيارة نقل أموال و أخرى ملاكى، نتج عنه مصرع ربة منزل و إصابة 8 آخرين بينهم أطفال من اسرة واحدة.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بـ 6 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.





تبين أن الحادث أسفر عن مصرع أسماء أحمد محمد محمد 45 عامًا، وإصابة شقيقها مصطفى 40 عامًا، ونجله أحمد مصطفى أحمد 10 أعوام، وابنتيه رودي 6 أعوام، وسندس 17عامًا، و ولاء فتحي علي 45 عامًا، وعبدالله محمد جاد 35 عامًا، وأيمن أحمد عبدالله40 عامًا، و فريد مطر أحمد 35 عامًا.

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تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، بعدما أزالت قوات الأمن آثار الحادث و تسيير حركة المرور.



