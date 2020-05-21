مصرع عاملين وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بالطريق الإقليمي ببلبيس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم أتوبيس يقل عمال أحد مصانع السيراميك بمدينة العاشر من رمضان وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.





تم نقل الجثتين و16 مصابا إلى مستشفي بلبيس العام، و4 مصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح، وتم إخطار النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.





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فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي بالقرب من قرية البلاشون دائرة المركز.





وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل عمال أحد مصانع السيراميك بمدينة العاشر من رمضان وسيارة نقل، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين.





تم نقل الجثتين و16 مصابا إلى مستشفى بلبيس و4 آخرين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.