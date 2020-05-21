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حوادث

أماكن الزحمة.. الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

الخميس 21/مايو/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
شرحت مصادر بإدارة المرور الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والرئيسية اليوم، الخميس.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، مع استقرار الحالة المرورية حتى طريق الأوتوستراد.

وظهرت كثافات مرورية بمخرج الطريق الدائري إلى طريق الأوتوستراد في القادم من الكورنيش حتى المعادي.


ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق السلام بالاتجاهين.

وكذلك كثافات مرورية أعلى مناطق مؤسسة الزكاة بإتجاه مناطق السلام، وأعلى ترعة الإسماعيلية بالاتجاهين.

كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق القومية العربية بإمبابة في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو حتى الطريق الزراعي.

كما يشهد طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية متوسطة من الطريق الدائري حتى جسر السويس.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على بوابات طريق السويس الصحراوي بالاتجاهين.

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