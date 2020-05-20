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حوادث

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي بكفر الدوار بعد انقلاب تريلا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:21 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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جمالات الدمنهورى
عادت الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز كفر الدوار وذلك بعد وقوع حادث إنقلاب سيارة تريلا باتجاه القاهرة وتسبب فى توقف سير السيارات وإصابة شخص.


وكان الطريق الزراعى السريع بدائرة مركز كفر الدوار قد شهد حادث انقلاب سيارة نقل تريلا تسبب فى توقف الحركة المرورية للسيارات بعد الإفطار مباشرة وانتقلت على الفور لوادر قوات الحماية المدنية وتمكنت من رفع السيارة من الطريق وعادت حركة سير السيارات لطبيعتها بالاتجاهين 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل تقيل تريلا بالطريق الزراعى السريع بدائرة مركز كفر الدوار.. وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب لسيارة نقل تريلا بعرض الطريق باتجاه القاهرة وتوقف الحركة المرورية بالطريق الزراعى بالاتجاهين .


وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث لرفع السيارة وإعادة فتح الطريق لتسيير الحركة المرورية بالطريق الزراعي السريع.. وأسفر الحادث عن إصابة شخص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصاب للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.. وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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