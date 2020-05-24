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محافظات

بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 12:22 م
كورنيش النيل بلا
كورنيش النيل بلا رواد في قنا
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يوسف رجب

تسببت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، في حرمان كورنيش النيل بقنا، من رواده في أول أيام عيد الفطر المبارك.


وشهد الكورنيش توقف تام لحركة المراكب النيلية، وأصواتها التى كانت تنشر البهجة بين الأطفال خلال احتفالهم بالأعياد المختلفة.


من جانبها أغلقت أجهزة الأمن، مداخل الكورنيش بجوار كوبرى دندره العلوى، ومخارج الكورنيش، بجوار مجمع مواقف قنا، لمنع أي محاولات للدخول.


وأكد اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وكان محافظ قنا، أصدر تعليمات، بإغلاق الكورنيش و المتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.


جدير بالذكر أن كورنيش النيل بقنا، أنشيء في تسعينيات القرن الماضي، و يعد المتنفس الوحيد المجاني لأبناء قنا، لقضاء الأعياد والعطلات الرسمية، لما يتميز به من مساحات خضراء تسىر الناظرين و شاطيء مميز ممتد لأكثر من ٢ كيلو متر علي نهر النيل.


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بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو
بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو
بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو
بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو
بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو
بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو
بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو
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