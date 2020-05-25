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أخبار البلد

عقب إجازة عيد الفطر.. موعد إعلان الفائزين بمسابقة قيادات المحليات

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:53 ص
مسابقة قيادات المحليات
مسابقة قيادات المحليات
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ايمان البكش
علم "صدى البلد" من مصادر خاصة، انه سيتم الاعلان عن اسماء الفائزين بمسابقة قيادات التنمية المحلية رقم 2 لسنه 2019 ،عقب اجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا الى انه تم انهاء كافة الاجراءات  الخاصة بالمسابقة.

وتابعت المصادر ان جميع الاجراءات الخاصة بمسابقة قيادات الادارة المحلية والمقرر فيها تعيين ٦٥ قيادة محلية ، انتهت الوزارة منها ،وانهم اتموا جميع المراحل الخاصة بالمسابقة ،موضحا ان فيروس كورونا المستجد اجل في اعلان النتيجة.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن مسابقة القيادات رقم 2 لسنة 2019،  لشغل ٦٥ درجة من وظائف القيادات بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين. 

وتقدم اليها ١١٨٣ وبلغ إجمالي المستوفين ١١١٤ ، حيث تقدم للدرجة الممتازة ١٠١ ، كما تقدم للمدير العام ٧١٦ ، كما تقدم للدرجة العالية ٢٩٧ وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان ٦٥.


وانتهت لجنة اختيار القيادات المحلية من إجراء المقابلات الشخصية لـ 1114 متقدما ،وتم فحص الملفات للمتقدمين بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية وتجميع الدرجات في الاختبارات التي أجريت للمتقدمين والدرجات التي حصلوا عليها في المقابلات الشخصية ، لاختيار العناصر المناسبة والقادرة على العطاء والتفاني في العمل خلال الفترة الحالية.

وضمت لجنة المقابلات الشخصية كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق وأحد نواب المحافظين السابقين وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية برئاسة وزير التنمية المحلية.

وتم اعطاء المتقدمين دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين اجتيازهم المقابلات الشخصية وتم تدريبهم تدريب عملى لمدة 3 اشهر.


واجتاز المتقدمون اختبارات المسابقة بمعهد إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوزارة التخطيط والاصلاح الادارى على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلى والمعلومات والثقافة العامة.

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