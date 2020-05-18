التقديم الكترونيًا.. التنمية المحلية تعلن عن 54 وظيفة قيادية شاغرة

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن حاجتها لشغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وذلك طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ) .





وقالت الوزارة إنه عَلِي من يرغب في التقدم لشغل إحدي هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والموفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ، واضافت الوزارة أنه يمكن الحصول عليه من علي البوابة الالكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة ، وكذا التقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية ( www.mld.gov.eg ) وذلك خلال الفترة من ٣٠ مايو ٢٠٢٠ وحتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ .





من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالادارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة علي العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات .





ووجه شعراوي ، بأن يقتصر التقديم للمسابقة وتقديم الاوراق الكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .





جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من جميع الاجراءات الخاصة بمسابقة قيادات الادارة المحلية الاعلان رقم (٢ ) لسنة ٢٠١٩ والمقرر فيها تعيين ٦٥ قيادة محلية ومن المتوقع صدورها رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة .