الصحة: 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

حددت وزارة الصحة والسكان، 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد إعلان الوزارة، إجمالي أعداد الإصابة التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، والتي بلغت 12229 حالة مصابة منهم 3172 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و إجمالي حالات الوفيات وصل إلى 630 حالة.

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وتضمنت خطوات وزارة الصحة كالتالي:

1- غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون.

2- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة.

3- غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي.

4- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

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5- ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان.

6- التزام المنزل إذا شعرت بحمي أو سعال.

7- إذا أصبت بضيق تنفس أو حمي أو سعال، اتصل بالخط الساخن 105 او 15335.

8- تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه في إصابتها.

9- تناول طعاما مقويا للمناعة.

10- ارتداء الكمامة.



