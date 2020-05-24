هدى المفتي: بعد نجاحي في فلانتينو أصبحت أكثر مسئولية

صرحت الفنانة هدى المفتي عما تغير بداخلها خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مؤخرا في السينما والتلفزيون ومشاركتها امام الزعيم عادل امام بمسلسل فلانتينو.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد":لم أتغير كثيرا ولكنني أصبحت أتحمل قدرا أكبر من المسئولية في اختيار الأدوار التي أقوم بها خاصة بعد نجاح فلانتينو، وأعمل على تطوير نفسي لتحسين أدائي، خاصة وأن الناس أصبح لديهم وعي كبير بما يشاهدونه، يجعلهم يميزون الجيد من السيئ، سواء مخرج أو ممثل أو كاتب.

وشاركت هدى في موسم رمضان بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.