هدى المفتي: فيلم كيرة والجن من أهم خطواتي السينمائية

كشفت هدى المفتي عن كواليس مشاركتها في فيلم كيرة والجن الذي كان مقرر عرضه في موسم عيد الفطر قبل انتشار فيروس كورونا.

وقالت لـ "صدى البلد": أنا سعيدة جدا لاختياري للتواجد في هذا العمل، فهو من أهم خطواتي السينمائية، كما أن العمل مع المخرج مروان حامد ممتع، وكل الأبطال المشاركين في الفيلم، وأنا شغوفة بالسينما وأحبها، وأتمنى أن تنتهي أزمة كورونا ونعود قريبا للتصوير.

وشاركت هدى في موسم رمضام بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.



