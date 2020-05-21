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فن

ماذا تفعل هدى المفتي في الحجر المنزل؟.. الفنانة تجيب

الخميس 21/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت الفنانة هدى المفتى عما تفعله في فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد': أقضى معظم الوقت في المنزل وأحرص على شغل وقتي بممارسة هواياتي المفضلة من رسم وطهي وقراءة ومشاهدة مسلسلات حتى لا أشعر بالملل.

تشارك هدى في موسم رمضام بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎


تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.
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