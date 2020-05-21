ماذا تفعل هدى المفتي في الحجر المنزل؟.. الفنانة تجيب

كشفت الفنانة هدى المفتى عما تفعله في فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.





وقالت في تصريحات ل"صدى البلد': أقضى معظم الوقت في المنزل وأحرص على شغل وقتي بممارسة هواياتي المفضلة من رسم وطهي وقراءة ومشاهدة مسلسلات حتى لا أشعر بالملل.





تشارك هدى في موسم رمضام بمسلسل "فلانتينو " بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎







