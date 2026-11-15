وزير التجارة الهندي: مصر شريك رئيسي لنا وبوابتنا إلى إفريقيا

قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، اليوم /الأحد/ إن مصر شريك رئيسي للهند وبوابتها إلى إفريقيا، معربًا عن ثقته في أن التعاون الوزاري والتجاري المتزايد بين البلدين سيعزز شراكتهما الاستراتيجية.

وأضاف جويال -في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)- أنه يمكن للهند ومصر إقامة شراكة تعود بالفائدة على الطرفين في مجالات مثل الصيدلة والرعاية الصحية والهندسة وصناعة السيارات والزراعة وتصنيع الأغذية، فضلا عن التكنولوجيا الرقمية والمالية والمتاحف.

وأكد أن الهند ومصر تتمتعان بإمكانيات هائلة للنمو معًا، وأنه يتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر وشراكات تجارية أقوى وزيادة في الاستثمارات مع مصر.

وأعرب وزير التجارة الهندي عن شكره لمصر على وقوفها إلى جانب بلاده كشريك موثوق به، قائلًا "مهمتنا الآن هي تحويل هذه الثقة إلى مزيد من التجارة والاستثمار".

يذكر أن وزير التجارة الهندي يزور مصر حاليا تلبيةً لدعوة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح. ويرافقه وفد أعمال رفيع المستوى يضم ممثلين عن 150 شركة هندية و30 شركة ناشئة،لتوسيع آفاق التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.