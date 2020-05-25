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سيارات

إنتاج سيارة خارقة من SSC .. تعرف عليها

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة Jerod Shelby لصناعة السيارات الخارقة استعدادها الكامل بانطلاق سيارة خارقة اخرى من SSC ، بعد انطلاقها سيارتها تواتارا

واوضحت الشركة ان السيارة SSC تواتارا ستكون سيارة خارقة محدودة الإنتاج بـ100 نسخة فقط وستكون السيارة الأقوى لدى الشركة لتنافس سيارات مثل بوقاتي تشيرون وكوينجسيج ريجيرا .

تستهدف SSC شريحة أخرى بإنتاج سيارة رياضية أصغر ستكون بفس التصميم والأداء .

وقال رئيس الشركة Jerod Shelby. ونتوقع أن ذلك يعني أنها ستنافس فئة أخرى من السيارات مثل فيراري SF90 Stradale.

جدير بالذكر أن SSC تواتارا ما زالت تختبر سرعتها القصوى، والتي وصلت في أحد الاختبارات لأكثر من 490 كم/س، وتحاول الشركة تحقيق المزيد.

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