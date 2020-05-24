بني ياس الإماراتي يقترب من شراء رزاق سيسيه نهائيا

طالب نادي بني ياس الإماراتي من مسئولي نادي الزمالك التعاقد مع رزاق سيسية لاعب نادي الزمالك المعار إلي صفوف نادي الاتحاد الإسكندري
وأكد مسئولي نادي بني ياس الإماراتي أنه يأمل في الحصول على خدمات رزاق سيسية نهائيا .
ويرغب نادي بني ياس الإماراتي في شراء عقد رزاق سييسة بشكل نهائي من الزمالك ورفض فكرة الإعارة لتحقيق أكبر مكسب فني من اللاعب .
وتنتهي إعارة رزاق سيسية للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري ليعود بعدها إلي صفوف نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل .
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .