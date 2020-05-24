الخطيب يطمئن على وائل عزت .. وفحص جديد لتحديد إصابته بكورونا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على وائل عزت رئيس جهاز العاب كرة الماء بالنادي.
وتعرض وائل عزت لوعكة صحية شديدة دخل علي اثرها إلي أحد المستشفيات الخاصة .
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وبعد تشخيص الحالة بأنها اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا تم نقله لغرفة الرعاية المركزه علي ان يخضع لفحص طبي جديد( bcr) خلال ساعات لتحديد موقفه من كورونا.
وأجري الخطيب اتصالات هاتفية بأسرته وبإبراهيم الكفراوي عضو المجلس الذي يتابع بصفة دائمه حالة وائل عزت في المستشفي .
كما يتواجد محمد جمال هليل عضو مجلس الاهلي السابق علي الاطمئنان على وائل عزت بشكل دقيق.