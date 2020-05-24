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أخبار البلد

في أول أيام العيد.. استشهاد الطبيب أحمد النني بـ فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 09:57 م
الطبيب احمد النني
الطبيب احمد النني
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محمد غالي

أعلنت النقابة العامة  لالأطباء، عن استشهاد الحالة الـ15 من جيش مصر الأبيض، الدكتور احمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا، اثر اصابته بفيروس كورونا.

                                                                                    

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وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.

 

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وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:



  1.  أحمد اللواح
  2.  سونيا عبد العظيم
  3.  جبريل على يوسف
  4.  طارق شكرى
  5. أشرف عدلي
  6. هشام الساكت
  7. ممدوح السيد
  8. طارق حسين مخيمر
  9. أحمد عزت دراز
  10. حسان السوري.. سوري الجنسية
  11. ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة
  12. كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى
  13. فكري منير عزيز
  14. وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.
  15. احمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا
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