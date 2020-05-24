في أول أيام العيد.. استشهاد الطبيب أحمد النني بـ فيروس كورونا

أعلنت النقابة العامة لالأطباء، عن استشهاد الحالة الـ15 من جيش مصر الأبيض، الدكتور احمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا، اثر اصابته بفيروس كورونا.







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وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.

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وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:





