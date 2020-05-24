بالأسماء.. 14 شهيدا من جيش مصر الأبيض.. آخرهم طبيب المنيرة

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن استشهاد الحالة الـ١٤ من جيش مصر الأبيض، الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.
وقال الزيات، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الدكتور وليد في سن الشباب، 32 عاما، واستشهد بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، ورغم ذلك استشهد بفيروس كورونا.
وأفاد الزيات بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.
وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:
- أحمد اللواح
- سونيا عبد العظيم
- جبريل على يوسف
- طارق شكرى
- أشرف عدلي
- هشام الساكت
- ممدوح السيد
- طارق حسين مخيمر
- أحمد عزت دراز
- حسان السوري.. سوري الجنسية
- ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة
- كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى
- فكري منير عزيز
- وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.