بالأسماء.. 14 شهيدا من جيش مصر الأبيض.. آخرهم طبيب المنيرة

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن استشهاد الحالة الـ١٤ من جيش مصر الأبيض، الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.









وقال الزيات، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الدكتور وليد في سن الشباب، 32 عاما، واستشهد بعد إصابته بفيروس كورونا.









وأوضح أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، ورغم ذلك استشهد بفيروس كورونا.









وأفاد الزيات بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.





وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:



