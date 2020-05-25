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أخبار البلد

في ثاني أيام العيد.. استشهاد طبيب بجيش مصر الأبيض في حميات إمبابة

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:17 ص
الطبيب محمد عبدالباسط
الطبيب محمد عبدالباسط الجابري
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محمد غالي
أعلن مصدر طبي، عن استشهاد الطبيب محمد عبدالباسط الجابري، من قوات جيش مصر الابيض، بحميات امبابه، اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، أن الجابري، كان يعاني من أمراض مزمنة كالفشل كلوي وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم عمل التحاليل الخاصة بالفيروس، وجائت نتائجه ايجابيه لفيروس كورونا، وتم تحويله إلى مستشفي العجوزة.

 مشيرا إلى أنه تم وضع في العناية المركزة من 3 أيام ثم توفي بعد صراع مع المرض.


وأعلنت النقابة العامة  لالأطباء، عن استشهاد الحالة الـ15 من جيش مصر الأبيض، الدكتور احمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا، اثر اصابته بفيروس كورونا.


وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.

 



وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:



 أحمد اللواح

 سونيا عبد العظيم

 جبريل على يوسف

 طارق شكرى

أشرف عدلي

هشام الساكت

ممدوح السيد

طارق حسين مخيمر

أحمد عزت دراز

حسان السوري.. سوري الجنسية

ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة

كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى

فكري منير عزيز

وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.

احمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا
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