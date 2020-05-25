لماذا أرسل الفيفا مراقبين دوليين إلى اللجنة الخماسية؟

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إرسال مجموعة من المراقبين إلى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى من أجل متابعة اعتماد اللائحة الجديدة للجبلاية.





ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح مندوبة مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل.





كما تمسكت سارة سالمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإجراء انتخابات اتحاد الكرة القادم لمدة 4 سنوات وفقا للائحة الفيفا رافضة فى الوقت ذاته إجراء الانتخابات لمدة عام ثم إجراؤها مجددا عقب انتهاء الدورة الأوليمبية.





جاء ذلك على هامش اجتماع فيديو كونفرانس بين مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى فيفا سارة سالمون.





الذى تم خلاله التأكيد على إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال العام الجارى لمدة 4 سنوات على أن تجرى الدعوة من جانب اللجنة الخماسية لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية وإجراء الإنتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل وإنهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.



