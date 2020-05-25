العربية: طائرات ليبية تنقل مرتزقة سوريين من تركيا إلى مصراتة

كشفت مصادر لفضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن هبوط طائرتين ليبيتين قادمتين من تركيا في مصراتة الليبية.





وقالت هذه المصادر إن هذه الطائرات نقلت أكثر من 300 مرتزقة سوري تابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الأراضي الليبية.





وكشف موقع إيطالي، متخصص في حركة الملاحة العسكرية، عن تعقب طائرة تحمل علامة القوات الجوية الكينية غادرت اسطنبول متجهة جنوبا في اتجاه الأراضي الليبية.





وقال الموقع الإيطالي، Italian Military Radar، إن هذه الطائرة تابعة لسلاح الجو التركي، حيث نقلت مرتزقة إلى ليبيا.





وأضاف أن هذه الطائرة التي قامت برحلة من اسطنبول إلى مصراتة الليبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، ستقوم برحلات أخرى إلى الأراضي الليبية.



