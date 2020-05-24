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أخبار العالم

موقع إيطالي: تركيا تنقل مرتزقة من اسطنبول إلى مصراتة الليبية

الأحد 24/مايو/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف موقع إيطالي، متخصص في حركة الملاحة العسكرية، عن تعقب طائرة تحمل علامة القوات الجوية الكينية غادرت اسطنبول متجهة جنوبا في اتجاه الأراضي الليبية

وقال الموقع الإيطالي، Italian Military Radar، إن هذه الطائرة تابعة لسلاح الجو التركي، حيث نقلت مرتزقة إلى ليبيا

وأضاف أن هذه الطائرة التي قامت برحلة من اسطنبول إلى مصراتة الليبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، ستقوم برحلات أخرى إلى الأراضي الليبية. 

وتابع أنه تم رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية أخرى من اسطنبول أيضا إلى مصراتة الليبية. 

وذكر الموقع، بأن أول طائرة تركية من طراز “C-130E”، غادرت بالفعل مصراتة، مؤكدًا أن الثانية على وشك الوصول المدينة.

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