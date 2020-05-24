مقتل 7 مرتزقة سوريين في ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت، بأن 7 مرتزقة سوريين على الأقل، لقوا مصرعهم في معارك ضد الجيش الليبي.





وبحسب صحيفة "الشاهد" الليبية، فقد ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة الموالية لتركيا جراء عمليات الجيش الليبي إلى 318 شخصا، مشيرة إلى أن هؤلاء المرتزقة من بينهم 18 طفلا أقل من سن 18 عاما، بالإضافة إلى عدد من قادة الفصائل.





ولفتت الصحيفة إلى تمكن الجيش الوطني الليبي من أسر نحو 12 شخصا من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيات الإرهابية في ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي.





وأوضحت أن القتلى ينتمون إلى فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه" وهي ميليشيات تقاتل في سوريا وموالية لتركيا، وقد قتلوا في معارك بمحاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراته ومناطق أخرى في ليبيا.





وكان الجيش الوطني الليبي في بيان نشره على حسابه الرسمي قد أعلن عن أسر 12 مرتزقًا سوريًا في معاركه ضد ميليشيات الوفاق بمعسكر اليرموك.