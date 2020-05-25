على نهج البرنس.. محمد رمضان يكشف كواليس مسلسله الجديد

ن فريق عمل مسلسل البرنس جميعهم موهوبين وقدموا عمل درامي رائع جدا ومختلف جدًا. قال الفنان محمد رمضان،





كما أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ، إلى أن مسلسله المقبل سوف يكون على نهج "البرنس" من حيث مساحة الأدوار الكبيرة للممثلين، خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل "البرنس" أثناء عرضه في شهر رمضان 2020.





وأضاف أن المخرج محمد سامي أعطى مساحات لكل ممثل في "البرنس" حتي يستطيع أن يظهر إمكانياته التمثيلية.





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كما أوضح محمد رمضان، أن كواليس مسلسل "البرنس" كانت مليئة بالأجواء العائلية، معبرًا "كنا أسرة واحدة"، لذلك وصل العمل إلى قلوب المشاهدين.





مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



