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أحمد زاهر يكشف كواليس مشهد تخلص فتحي من بنت رضوان أخوه في مسلسل البرنس.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 10:06 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد حليم قنديل

قال الفنان أحمد زاهر, إن عمره ما حدد ماذا سوف يفعل في الشخصية التي سوف يقوم بتمثيلها.

وأضاف الفنان أحمد زاهر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن من عادته هي قراءة الاسكربت كاملا وليس دوره فقط في العمل الدرامي.

وتابع أحمد زاهر, أنه يحب يقرأ عن جميع الشخصيات والادوار داخل سكريبت العمل واخذ فكرة عن جميع الادوار وكيفية التعامل مع الدور الذي سوف يقوم به.

وأوضح الفنان أحمد زاهر، أنه يحفظ المشهد جبدا ويقوم بالمعايشه داخله حتي يؤديه باتقان عالي حتي ينال اعجاب جميع المشاهدين.

وأشار إلى أنه, كان خائفا من مشهد التخلص من أبنة رضوان في مسلسل البرنس وقال للمخرج محمد سامي أن فتحي هو أشر شخصية كانت في تاريخ الدراما المصرية حتي الان.

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