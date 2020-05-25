بعد حظر ترامب دخول مواطنيها .. مجلس الأمن الأمريكي يصدر قرارا جديدا بشأن البرازيل

مجلس الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن قررت منح البرازيل 1000 جهاز تنفس لمساعدة الدولة، التي تحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في العالم، على التغلب على تفشي الجائحة. أعلنأن واشنطن قررت منح1000 جهاز تنفس لمساعدة الدولة، التي تحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة بـفي العالم، على التغلب على تفشي الجائحة.





وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الولايات المتحدة تعترف بالجهود القوية التي تبذلها الحكومة البرازيلية وستعزز قريبًا شراكتنا في مجال الدفاع والتجارة.





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وجاء الإعلان بعد فترة وجيزة من إصدار حظر جديد على دخول الولايات المتحدة، والذي يحظر على الأجانب السفر إلى الولايات المتحدة إذا كانوا قد ذهبوا إلى البرازيل في الـ 14 يومًا الماضية.





واضاف المجلس الامريكي أن البرازيل هي واحدة من أقوى شركاء الولايات المتحدة في العالم، وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق قيود مؤقتة على الأجانب الذين يسافرون من البرازيل من أجل الحماية المشتركة لشعبي الدولتين من جائحة كورونا، على غرار القيود الحالية مع الدول الأخرى.





وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، الأحد، إن قيود السفر الجديدة لن تنطبق على تدفق التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل.





وأصبحت البرازيل الدولة التي تضم ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وارتفعت حصيلة الوفيات في البرازيل بسرعة. وقبل نحو أسبوع، تم تسجيل أكثر من 15000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.





وتجاوزت حصيلة القتلى في البرازيل يوم السبت 22 ألف قتيل، فيما وتشير أحدث أرقام وزارة الصحة التي نشرت يوم الأحد إلى أن عدد الوفيات بلغ 22666.





ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الولايات المتحدة، هناك الآن أكثر من 363200 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل.





وفي الوقت نفسه، تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات اصابة مؤكدة (أكثر من 1.6 مليون) وأعلى عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل لأكثر من 97600 حالة.





ووصف مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أمريكا الجنوبية بأنها مركز جديد لعدوى فيروس كورونا، معربا عن قلق خاص لدى البرازيل.