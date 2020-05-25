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أخبار العالم

البرازيل تسجل 15 ألفا و813 إصابة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 15 ألفا و813  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في البلاد، لترتفع الإصابات إلى 363 ألف و211. 

فيما سجلت البلاد 653 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22 الف و666 حالة وفاة. 

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أمرا بتعليق الرحلات الجوية من البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تحول البرازيل إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا.

وتخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 99 ألف حالة.

وبلغ عدد الوفيات في أمريكا من جراء الإصابة بالفيروس 99,013 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,676,460 إصابة.

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