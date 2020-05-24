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أخبار العالم

بسبب كورونا.. ترامب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل

الأحد 24/مايو/2020 - 11:53 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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عرفة البنداري
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أمرا بتعليق الرحلات الجوية من البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تحول البرازيل إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا.


وتخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 99 ألف حالة.


وبلغ عدد الوفيات في أمريكا من جراء الإصابة بالفيروس 99,013 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,676,460 إصابة.


وتحولت البرازيل إلى بؤرة جديدة لتفشي الفيروس، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في معدل الإصابات بالفيروس وسجلت 352,744 ألف إصابة.


وبلغ إجمالي الاصابات بالفيروس حول العالم 5,464,588 إصابة، فيما تم تسجيل عدد 345,536 ألف حالة وفاة حول العالم.


وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 2,287,414 شخصا حول العالم.
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