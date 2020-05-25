بعد مشاركتها في مسلسل النهاية.. أبرز أعمال ناهد السباعي في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الذي يوافق 25 من شهر مايو، وهي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدة الملك، أما والدها فهو المخرج مدحت السباعي.



وقد قدمت ناهد السباعي أكثر من 40 عملا متنوعا، من أبرزهم دورها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو زكري الذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم بعد الموقعة الذي شارك بمسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي للمخرج يسري نسر الله.



