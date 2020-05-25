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رياضة

الحكومة البريطانية تعلن بدء المرحلة الثانية لعودة الدوري الإنجليزي

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:36 م
نجوم الدوري الإنجليزي
نجوم الدوري الإنجليزي
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إسراء أشرف
أعلنت الحكومة البريطانية، تعليمات المرحلة الثانية، تمهيدًا لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي بريميارليج سريعًا، خلال الفترة المقبلة.

وتجمد النشاط الرياضي، في إنجلترا منذ مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وإصابة العديد من اللاعبين بالفيروس.

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وعاد لاعبو الدوري الإنجليزي إلى التدريبات الأسبوع الماضي، في المرحلة الأولى، وذلك عن طريق مجموعات صغيرة. 

ووفقًا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس" فإن تعليمات الحكومة البريطانية للمرحلة الثانية، هي استئناف التدريبات عن قرب، حيث يسمح للاعبين الاحتكاك مع بعضهم البعض، تمهيدًا لاستئناف المنافسات، خلال الفترة المقبلة.
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