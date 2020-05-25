الحكومة البريطانية تعلن بدء المرحلة الثانية لعودة الدوري الإنجليزي

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اتهام لاعب فى الدوري الإنجليزي باغتصاب سيدة جماعيا مع أصدقائه





وعاد لاعبو الدوري الإنجليزي إلى التدريبات الأسبوع الماضي، في المرحلة الأولى، وذلك عن طريق مجموعات صغيرة.



