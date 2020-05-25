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حوادث

بجوار مسجد الفتح.. حريق في 3 أكشاك بميدان رمسيس

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:34 م
حريق بـ 3 أكشاك بميدان
حريق بـ 3 أكشاك بميدان رمسيس
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عبد العزيز جمال
اندلع حريق في ثلاثة أكشاك لبيع السلع الغذائية بجوار مسجد الفتح في ميدان رمسيس.  

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، الإثنين، بلاغا بنشوب حريق في ثلاثة أكشاك لبيع المواد الغذائية بجوار مسجد الفتح بميدان رمسيس نتيجة ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق من دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح أمس، الأحد، تفقد كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم.

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وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد على التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة. 
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