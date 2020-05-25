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رياضة

الأهلي يعلن إصابة وائل عزت بفيروس كوورنا.. والخطيب يطمئن عليه

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس «كورونا المستجد». 

وأبدي الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لوائل عزت، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.


وأكد رئيس النادي ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا المستجد»، الذي يجتاح العالم.

وكان وائل عزت قد تعرض لوعكة صحية داخل علي أثرها الي المستشفي وبعد إجرائه للفحوصات الطبية ثبت إصباته بفيروس كورونا.
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