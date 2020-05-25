عيد بلا معيدين .. حال وسط العاصمة في زمان جائحة كورونا

هدوء وشوارع فارغة من البشر هو حال وسط العاصمة الذي كان يضج بالشباب والأطفال والعائلات في أيام العيد، حيث لم يكن هناك موضع قدم بتلك الساحة ، ليفرض الحظر، الخلاء بتلك الشوارع التى كانت تعلو بها أصوات وضجيج أقدام المارة المحتفلين بعيد الفطر، ليصبح كل ذلك سرابا يخلو من البشر.

محلات مغلقة وشوارع تخلو أرصفتها ودروبها من المواطنين هو حال وسط العاصمة في أيام عيد ، التي كانت تشهد زحاما مربكا حافلا بالبهجة والسرور، لتغدو شوارع وسط البلد فارغة وكئيبة في حالة لم يشهدها كافة المصريين من قبل، بسبب جائحة كورونا.

فبعد أن كان شارع التحرير ووسط البلد وكورنيش النيل، تضج بالمارة ، باتت كافة تلك الأماكن مهجورة لا يسكنها سوى الصمت، والحزن على حال تلك الأيام التي خرس بها ضجيج فرحة المواطنين بشوارع المحروسة، التي يغيب عنها البشر.

يعكف المعيدون عن النزول من منازلهم، بعد إصدار قرار بالحظر الجزئي ومنع أي تجمعات وغلق المتاجر والمولات، لتجنب تفشي الوباء الذي زج بالمصريين في بيوتهم دون التنفيس عن روحهم في نزهة العيد التي ينتظرونها من العام للعام والتي اعتادوا عليها من عشرات السنين ، ليغدوا محبوسين قيد منازلهم بعد أن قتلت كورونا الفرحة بعيد الفطر بكافة ربوع مصر.









كل ما تبقى في وسط العاصمة هي ذكريات المعيدين بالاحتفال بأيام العيد واصطفافهم أمام السينمات ومحلات الكشري والمطاعم والأسس كريم الشهي، لتصبح تلك الذكريات صعبة المنال و أملا مرجوا في زمن الكورونا.



