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حوادث

مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرتين بسوهاج

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:09 م
جثه
جثه
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خالد رياض
شهدت محافظة سوهاج مشاجرتين منذ قليل الاولى في كوم بدر قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا، حيث قتل شاب بطلق ناري، كما شهدت نزلة الدويك التابعة لقرية ام دومة مركز طما مشاجرة نشب عنها إصابة 4 أشخاص.


تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بنجع كوم بدر دائرة المركز، انتقل الى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين مقتل سليمان إسماعيل محمدين 25 عاما اثر اصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.



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وشهدت منطقة كوم بدر قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا مشاجرة أصيب فيها كل من علي حسن،55 عاما غيبوبة، "فريده.م" 45 عاما بجرح بفروة الرأس، اسلام سراج22 عاما كدمات متفرقة بالجسم، سراج حارس، 55 عاما بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى طما، بسبب خلافات الجيرة.


وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

 

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