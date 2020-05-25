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حوادث

إصابة عاملين في مشاجرة بالرصاص بالعسيرات في سوهاج

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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خالد رياض

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج، علي مشاجرة أصيب فيها عاملان بالرصاص بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط 2 بندقية بحوزة المتهمين.


تم تحويل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي للعلاج، وتم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الوقعة.


كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (علي.هـ.ع - 28 عاما عامل)، مصابًا بطلق ناري بالفخذ اليمنى فتحة دخول، وشقيقه (محمود، 41 عاما عامل) .


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وطرف ثان (محمود.ا.ب 18 عاما عامل)، مصابًا بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسري، و(علاء.ح.غ - 42 عاما عامل)، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثاني بندقيتين آليتين و9 طلقات.


تبين ان سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.

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