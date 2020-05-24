تقدم للزواج ورفضوه.. شاب يلقي بنفسه في نهر النيل بسوهاج



تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج ، من إنقاذ شاب من الغرق في نهر النيل، بعد أن ألقى بنفسه في المياه من فوق كوبري أخميم.





وتبين من التحريات أن الشاب تقدم للزواج من فتاة إلا أن أسرتها رفضته لوجود خلافات بين العائلتين، فقرر الانتحار في نهر النيل بعد أن فشل في الزواج من حبيبته.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بلاغا من إدارة شرطة النجدة بقيام شخص بإلقاء نفسه بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، وانتقل إلى مكان الوقعة، ضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري.





وتبين من بالفحص قيام "علي.م.ع" 37 عاما عامل ويقيم بناحية البلابيش دائرة مركز دار السلام بإلقاء نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذه.

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بسؤال المذكور، أفاد بقيامه بالإقدام على الانتحار لرغبته الزواج من إحدى الفتيات بذات الناحية ورفض أهليتها ذلك لوجود خلافات بين عائلتيهما، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.