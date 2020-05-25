تستعرض مؤخرتها وأساءت لمصر.. ريهام سعيد: سما المصرى خدشت حيائى بفيديوهاتها

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد الراقصة الاستعراضية سما المصرى بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى وقالت فى التحقيقات أنها تتضرر من إعتياد سما المصرى على نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الأنترنت" تقوم من خلالها بإستعراض جسدها عاريا.

وتابعت ريهام سعيد أنها تتضرر من قيام سما المصري بعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة.

واضافت ريهام سعيد : من عدة شهور تقريبا كانت المشكو في حقها "سما" في زيارة لدولة الكويت وصورت نفسها فى وضع أمام أحد المعالم السياحية للدولة مما ترتب عليه منعها من دخول الكويت، ولما حصل الموضوع ده حسيت إن ده إهانة لمصر وكمان تلاحظ لى فى الآونة الأخيرة نشر عدد كبير من المقاطع المصورة " الفيديوهات الإباحية" التى تقوم بها وتضم المقاطع إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة والفسق وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز.

وتابعت ريهام سعيد فى اقوالها : تلاحظ لى ان عدد كبير من الصور تستعرض فيها سما المصرى مؤخرتها وتجلس في غرفة النوم بملابس نوم عارية وتقوم بعمل إيحاءات جنسية وكذا صور فوتوغرافية لها أثناء الاستحمام داخل الحمام وهي عارية ده بالإضافة إلى مقاطع جنسية مصورة لها وأغاني خادشة للحياء، ولأن أنا لاحظت انتشار الفيديوهات بين الشباب ومنهم ابني فده خلاني أتقدم بالبلاغ ضدها.

وأشارت أن تلك الفيديوهات موجودة بصفة مستمرة على القناة الخاصة بـ سما المصرى على موقع وعلى حساب الانستجرام الخاص بها ايضا وركزت معاها قبل تقديم البلاغ بعدة أشهر لما أنتشر الفيديو اللى عملته في دولة الكويت.

وحول طبيعة عمل المشكو في حقها "سما المصرى قالت ريهام سعيد : هى ليست مذيعة أو إعلامية أو راقصة أو ممثلة وليست عضوة بأي نقابة من النقابات الفنية وهى كل مهنتها عمل فيديوها إباحية ونشرها عبر شبكة الإنترنت على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومنها قناتها على اليوتيوب وصفحتها على الانستجرام ومن خلال المشاهدات تحصل على أموال وربح من إدارة اليوتيوب وده سبب شهرتها.

وقالت ريهام سعيد فى التحقيقات : سما المصرى تستعرض مؤخرتها وتجلس في غرف النوم بملابس عارية وتقوم ببعض الإيحاءات الجنسية وهي عارية الجسد واخرى لها داخل الحمام وهي تستحم وأخرى تبدو في حالة سكر بين وكذا أغاني خادشة للحياء تحتوي على عبارات جنسية فجة ومنها إظهار ملابسها الداخلية أثناء عرض الفيديو وهناك مقطع تقوم بنط الحبل وتقوم باستعراض اهتزاز صدرها ومقطع مصور في حمام سباحة بملابس عارية.

ومقطع أخر على البحر بملابس تظهر عورتها وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا ومقطع تقوم فيه بالجري وراء خروف العيد وتتعمد السقوط أرضا وتظهر مؤخرتها بطريقة بها إيحاءات جنسية وهناك منات الفيديوهات الأخرى وقمت بتحميل الفيديوهات والمقاطع اللي ذكرتها على أسطوانة مدمجة وأرفقتها بالشكوى.

وتابعت ريهام سعيد فى التحقيقات : فيديوهات سما المصرى تحقق نسبة مشاهدة عالية على تلك المواقع وهو إحدى عشر مليون شخص على موقع الانستجرام وهي بتقوم بالإعلان عليه ونشر فيديوهاتها على قناتها على اليوتيوب وتلك المقاطع تحتوي على أفعال تخل وتخدش الشرف والحياء

لانها تظهر بملابس نوم وكذا وهي بتظهر في الحمام وبتستحمى وكمان تعمدها إظهار مؤخرتها في كل الصور والعبارات الجنسية الإباحية اللي بتقوم بنشرها في الأغاني والحركات اللي بتعملها بجسمها كل ده أكيد بيخدش حياء الناس وأي حد بيشوف الكلام ويطلع على تلك الفيديوهات هيتاكد من كده لانها بتظهر وهى بتستحمى وملابس النوم الداخلية والعبارات اللي بتقولها في عبارات الأغاني بتاعتها كل ده يدل على أنها متعمدة إثارة الغرائز و عرض مفاتن جسدها للناس لخدش حيائهم ونشر الفسق.





وحول طبيعة علاقتها بـ سما المصرى ووجود خلافات بينهما قالت ريهام سعيد : أنا مفيش علاقة شخصية بتربطني بيها لكن أنا اتقابلت معاها في إحدى الفنادق بمنطقة الدقي و هي دائمة الإساءة لي ولسمعتي والتشهير بي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتقدمت الشكوى كأحد أفراد المجتمع المضرورين من عرض هذه الفيديوهات الجنسية التي تفسد المجتمع وكذا بصفتي أم لأبناء شباب في سن المراهقة وأنها تثير غرائزهم وتجعل الشباب يألفوا العري والإباحية وهي ضد عاداتنا وتقاليدنا المصرية وهي خدشت حيائي لما اطلعت عليها أنا وأولادي بيرددوا كلامها ويتكلموا معايا في الأفعال اللي هي بتقوم بيها وده بالإضافة أنها أساءت لسمعة مصر في الخارج.