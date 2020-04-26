أزمات سما المصري لا تتوقف.. جرائم ضد الآداب العامة وتعمد إثارة الغرائز.. والحبس مصيرها

سما المصري أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها– أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام.





وأعلن النائب العام أنه من المقرر أن يستكمل التحقيق معها غدًا، وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.





وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصرى يتهمونها بارتكاب جرائم ضد الآداب العامة وتقديم محتوى جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.





النائب العام وكانقد أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.





سما المصري وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما علىعلى خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وفى عام 2015 صدر حكم ضدها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة بقبول أوراق ترشيح سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري عن الدائرة 19 ومقرها دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.





سما المصري وفي عام 2017؛ قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بتغريم الفنانة الإستعراضية، 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الفنان مصطفى كامل، ونشر أخبار كاذبة.





في نفس العام قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة سما المصري بالحبس 6 شهور وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لسبها رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.





سما المصرى تم طردها من فوق السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أن حصلت على دعوة بشكل غير رسمي، على خلفية تقديمها محتوى غير لائق على مواقع التواصل الإجتماعي وتعمدها إثارة الغرائز والظهور بشكل مثير.