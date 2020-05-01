ريهام سعيد: أنا مؤدبة وأمي مشتغلتش رقاصة.. فيديو





علقت ريهام على الفيديو قائلة:" انا مؤدبه بس كده كفايه انا أمي مشتغلتش راقصه، انا أسفه للألفاظ الي في الفيديو لو بتحبوا مصر بجد تعالوا نتحد ونعمل كده".





قالت ريهام من خلال الفيديو :" بعزي كل اهالي الشهداء .. وبعزي مصر كلها .. الموضوع اكبر من اننا نقدم العزاء .. الموضوع احنا مشتركين فيه شوية .. انا دلوقتي مش اعلامية ولا مذيعة ..انا عندي مشاعر مختلطه انا ابني لو مكملش دراسته كما يجب، الشهور الجاية المفروض انه يدخل الجيش ويؤدي الخدمة العسكرية".



وتابعت :"ممكن اشتم واقل ادبي ؟ ساعات الواحد لازم يسمع كلمتين كده اصلهم ولا حصلوا زبالة ولا حيوانات .. مالكوش مسمى .. انت واحد مقتنع انك بتجاهد ف سبيل الله وان اللي بتقتلهم كلهم كفرة".

وأضافت:"انا النهاردة اما ابني يخش الجيش وجم حطوه في سينا وجيت انت موتلي ابني ولا انت تعرف هو بيفكر ازاي وهو عنده 21 سنة .. عايز مين يصدقك او يقتنع ان التصرف ده صح وربنا راضي عنه ؟".



