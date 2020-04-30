ليا حق أكره السمنة.. ريهام سعيد تستعرض زيادة وزنها









وظهرت ريهام في الصور وهي تعاني من السمنة وزيادة الوزن بشكل ملحوظ ، وكانت عدة صور لها من برنامجها صبايا ، وكانت ريهام بشعر اشقر وخصلات باللون التلجي والاشقر في الاسود.





وكتبت ريهام في تعليق علي الصورة "ليا كل الحق اكره السمنه.صحيح انا تخنت سنه واحده في حياتي لكن كنت فعلا ميته .بصوا كان شكلي وحش ازاي.حاربوا السمنه بكل طاقتكوا مرض لعين علي اد ما بتكسف من شكلي ده عندي الجراءة اني أوريكوا الفرق 😞😞😞





نشرت الاعلامية ريهام سعيد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورا لها.