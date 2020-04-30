اتكسرنا.. ريهام سعيد تستعيد الذكريات بفيديو مؤثر

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام





حيث تذكرت ريهام سعيد موقفا مؤثرا حدث منذ سنوات مع جدها وكتبت معلقة: اتكسرنا. .....استمتع بالناس الغاليين عليك لانهم فجاة ممكن ماتلافيهمش.





وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام": "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟".